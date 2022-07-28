В Перми ушла из жизни заслуженная артистка России Людмила Деменева

Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета / ВК

Сегодня, 28 июля, из жизни ушла заслуженная артистка России, секретарь жюри прессы открытого российского балетного конкурса «Арабеск» Людмила Николаевна Деменева.

Она родилась 28 июля 1948 года в Кирове. Сразу после окончания ПГПУ в 1970 году начала преподавать историю театра и мировой драматургии в Пермском государственном хореографическом училище, а с 1972 года работала в Пермском театре оперы и балета: была завлитом, советником гендиректора по творческим вопросам, консультантом по литературной части, автором-составителем и художественным редактором буклетов к спектаклям театра, автором книги «Пермские сезоны».

- Людмила Николаевна проработала в Пермском театре оперы и балета 50 лет и была настоящим олицетворением XX века в профессии и жизни, одним из лучших конферансье в стране и настоящим голосом театра, - сообщает пресс-служба оперного театра.

Елена Завершинская, директор конкурса «Арабеск», отмечает, что заслуженная артистка была невероятно красивой, как настоящая кинозвезда и как никто другой умела создать праздник на мероприятии.

Прощание с Людмилой Николаевной пройдет в субботу, 30 июня, в 13.00 в Слудской церкви.

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