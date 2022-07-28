В Перми объявили победителей Строгановской премии за 2021 год

Фото: Пермское землячество / ВКонтакте
Пермское землячество объявило имена победителей в шести номинациях:
- «За честь и достоинство» - народный артист СССР Владимир Васильев;
- «За достижения в культуре и сохранении исторического наследия» - журналист Светлана Федотова;
- «За достижения в науке и технике» - профессор Татьяна Любимова;
- «За достижения в спорте» - серебряный призер Олимпийски игр Евгений Климов;
- «За достижения в экономике» - представитель компании «Лукойл» в Пермском крае Олег Третьяков;
- «За достижения в общественной деятельности» - депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.
Напомним, Строгановская премия была учреждена в 2005 году землячеством как награда за высокие достижения. Она присуждается людям, прославляющим Пермский край и его жителей, является признанием заслуг получивших ее лауреатов. Выдающиеся достижения должны получить высокую оценку госорганов, общественности и СМИ. Решение о присуждении премии принимает Правление Пермского землячества.
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