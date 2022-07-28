В Перми объявили победителей Строгановской премии за 2021 год

Фото: Пермское землячество / ВКонтакте

Пермское землячество объявило имена победителей в шести номинациях:

- «За честь и достоинство» - народный артист СССР Владимир Васильев;

- «За достижения в культуре и сохранении исторического наследия» - журналист Светлана Федотова;

- «За достижения в науке и технике» - профессор Татьяна Любимова;

- «За достижения в спорте» - серебряный призер Олимпийски игр Евгений Климов;

- «За достижения в экономике» - представитель компании «Лукойл» в Пермском крае Олег Третьяков;

- «За достижения в общественной деятельности» - депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.

Напомним, Строгановская премия была учреждена в 2005 году землячеством как награда за высокие достижения. Она присуждается людям, прославляющим Пермский край и его жителей, является признанием заслуг получивших ее лауреатов. Выдающиеся достижения должны получить высокую оценку госорганов, общественности и СМИ. Решение о присуждении премии принимает Правление Пермского землячества.

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