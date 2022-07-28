Пермскую телебашню на несколько дней окрасят в цвет тигра

Фото: 275metrov.ru

Главную пермскую телебашню, что расположена у перекрестка улицы Революции и Бульвара Гагарина с 29 июля по 1 августа окрасят в цвета амурского тигра. От этом сообщает пресс-служба РТРС.

Теперь башню украсит оранжевый цвет с черными полосками. А дело в том, что 29 июля отмечается Международный день тигра. Праздник довольно молодой - появился в 2010 году. Его цель — информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах защиты этих диких кошек.

Подсветку под тигра также включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Казани, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Саранске, Перми, Якутске, Белгороде.

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