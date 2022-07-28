В Прикамье из горящего дома спасены пять человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае под Кунгуром в деревне Колпашники произошел пожар в частном доме. Подробностями делятся в краевом ГУ МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 4 утра по местному времени. К месту огня направили силы и средства от МЧС России в количестве 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Приехавшие на место пожарные увидели горящий частный дом и пристрой к нему. Площадь пожара составила 100 квадратов. Из дома спасли пятерых людей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. А огонь потушили через час после сообщения о пожаре.

Теперь спасатели выясняют причины происшествия, которое утром напугало небольшую деревню.

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