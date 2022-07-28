В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург при лобовом столкновении погиб водитель легковушки

Фото: Поисково - спасательная служба КМО

Вчера, 27 июля, в 16.16 в поисково-спасательную службу города Кунгура сообщили о страшном ДТП на 116 км трассы Пермь – Екатеринбург. На место выехали 4 сотрудника.

Оказалось, что произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. Водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сотрудники краевого ГУ МЧС России напоминают: будьте внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, не нарушайте правил обгона. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщайте об этом по телефону «101» или «112».

Фото: Поисково - спасательная служба КМО

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