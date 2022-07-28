Хищникам из Пермского зоопарка нужны меховые и кожаные вещи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Пермского зоопарка просят пермяков принести для животных ненужные изделия из натурального меха и кожи: шубы, куртки, шапки, сумки и другое. Из них сошьют игрушки для хищников, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Кроме того, зоопарку нужны тонкие чистые банки из-под рыбной консервы или тушенки диаметром не больше десяти сантиметров. Все это можно принести и оставить в служебном помещении на входе с 9.00 до 21.00 ежедневно.

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