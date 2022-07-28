В расписание электрички «Пермь-2 – Лысьва» внесли изменения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за увеличения пассажиропотока на участке Пермь - Лысьва с 29 июля рельсовый автобус, состоящий из двух вагонов, заменят на элекропоезд вместимостью до 400 мест, сообщает в Telegram-канале АО «Пермская пригородная компания».

Кроме того, с завтрашнего дня по пятницам и воскресеньям на участке от Калино до Лысьвы изменится расписание маршрута «Пермь-2 – Лысьва» . Так, в 17.47 со станции «Пермь-2» 29 и 31 июля, а также 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 августа отправится электричка до станции «Калино», куда прибудет в 20.11. В 20.26 она продолжит путь до Лысьвы, где остановится в 20.49. То есть прибытие в Лысьву состоится позднее на 14 минут.

С 30 июля изменится расписание поезда «Лысьва - Пермь-2». По субботам и понедельникам, 30 июля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 августа электричка со станции «Лысьва» будет отправляться в 6.17 - на 14 минут раньше. В Калино она прибудет в 6.39, а оттуда 6.54 поедет по старому расписанию.

Стоимость проезда на указанные даты, когда будет ходить электропоезд, снизили.

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