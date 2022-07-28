За сутки COVID-19 заразились еще 110 жителей Прикамья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки еще 110 жителей Прикамья заразились COVID-19. Среди инфицированных 32 человека в возрасте 60 лет и старше. Так, общее число заболевших на территории края достигло 373 323.
Новые случаи COVID-19 диагностированы в 20 территориях края: в Перми, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, в Чусовском, Краснокамском, Пермском, Кунгурском, Нытвенском, Лысьвенском, Чернушинском, Верещагинском, Горнозаводском, Октябрьском, Бардымском, Большесосновском, Березовском, Гайнском, Кишертском и Уинском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 скончались 8 851 человек.
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