Пермский производитель газобетонных блоков не согласен с УФАС, что он завышает цену

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

АО «Пермтрансжелезобетон» подало иск на Пермское УФАС. Дело появилось в картотеке краевого арбитражного суда.

Так, компания требует признать недействительным приказ ведомства от 1 июля 2022 года о возбуждении антимонопольного дела по поводу завышения цен на газобетонные блоки. Кроме того, компания направила заявление с требованием приостановить приказ службы до вступления в силу решения суда по данному делу.

Напомним, ранее Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» из-за резкого повышения цен на газобетонные блоки для строительства жилых домов.

Производители объясняли рост цен увеличением расходов на сырье и материалы, но сравнительный анализ показал, что стоимость поднялась гораздо выше, чем должна была с учетом затрат.

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