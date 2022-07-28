Участникам Пермского марафона вручат медали с росомахой

Фото: администрация Пермского края

Сегодня утром на спортивной части набережной Камы главный судья Пермского марафона Владимир Епанов провел разминку и беговую тренировку. На занятия пришел и мэр Перми Алексей Демкин.

– Каждый спортсмен, который собирается принять участие в марафоне, имеет индивидуальный план тренировок, но у нас в городе проводятся и регулярные бесплатные занятия для всех желающих, - отметил он.

Так, власти преследуют две основные цели: на высшем уровне подготовить спортсменов, чтобы те заняли призовые места на соревнованиях и провести большой праздник спорта, чем привлечь интерес к занятиям физкультурой.

Фото: администрация Пермского края

На местной набережной каждое утро занимается спортом большое количество людей. Чемпионка России по легкой атлетике и мастер спорта международного класса Екатерина Ивонина считает, что для забега на небольших дистанциях хватит 30 дневной подготовки, а для более серьезной трассы заниматься нужно как минимум три месяца.

Кроме того, сегодня прошла презентация футболок, в которых участники Пермского марафона пробегут свои дистанции. Форма будет четырех цветов: оранжевого, красного, голубого и фиолетового. Дизайн разработал местный дворец спорта «Орленок», а сшила их пермская фирма «Maxxisport», сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Председатель комитета по физкультуре Сергей Сапегин рассказал о наградах, которые приготовили для бегунов в этом году. Большие медали вручат спортсменам, преодолевшим 10, 21 и 42 километра, а малые – участникам дистанций 1, 3 и 5 километров.

- В концепции наград заложен древний коми-промысловый календарь. В него входит девять животных, на которых охотились древние местные народы. В 2022 году участники получат медаль с росомахой, – рассказал Сергей Сапегин.

Фото: администрация Пермского края

Напомним, Пермский марафон - главное спортивное событие 2022 года. Он пройдет 3 и 4 сентября. По улицам города пробегут любители здорового образа жизни и профессиональные спортсмены, чтобы побороться за главные призы. На данный момент на «Пермский марафон» зарегистрировались уже 7100 человек.

Узнать о мероприятии подробнее можно здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сентябре в Прикамье пройдет экстремальный забег на трамплин

Ежегодно в нем принимают участие спортсмены со всей России: от Архангельска до Сахалина (Подробнее...)