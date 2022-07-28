Фото: МЧС Пермского края.

Подразделения МСЧ Пермского края за прошедшие сутки тушили пожары: 6 – в Перми; два – в Кунгурском округе; по одному - в Чернушинском, Березниковском, Октябрьском, Карагайском и Юсьвенском округах.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС 27 июля приняли участие в ликвидации последствий 13 техногенных пожаров. Так, вчера горели: частные жилые дома - в Кунгурском округе; многоквартирные жилые дома - в Березниковском и Карагайском округах; ресторан - в Ленинском районе Перми; надворные постройки - в Мотовилихинском районе Перми и Кунгурском округе; мусор – в Орджоникидзевском и Ленинском районах Перми; конюшня - в Чернушинском округе; баня - в Октябрьском округе.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Мира в Березниках поступило 27 июля в 08:42. По прибытию к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения МЧС Пермского края было установлено, что происходило горение мусора на балконе общего пользования на площади 8 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 09:10. Подразделения МЧС эвакуировали 5 человек, спасли из огня 4 человек. Пострадавших и погибших нет.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За прошедшие сутки 27 июля зарегистрировали 1 лесной пожар в Лысьвенском округе.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 27 июля 2022 года на территории Пермского края 210 профилактическими группами в количестве 462 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 2199 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 3497 человек;

- Распространено 2770 листовок (памятки).

За прошедшие сутки лесные пожары на территории Прикамья не зафиксировали.

По информации Пермского ЦГМС, с 28 июля по 1 августа 2022 года на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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