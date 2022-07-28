В спецоперации на Украине погиб 54-летний пожарный из Прикамья

Фото: администрация города Соликамска

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 54-летний Андрей Новоселов. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Новоселов родился в Соликамске и прожил здесь всю жизнь. Он окончил местную школу и получил профессию в ПТУ-64. В последние годы работал пожарным 12 отряда ФПС ГПС. А в июне отправился добровольцем на Украину. У Андрея Борисовича остались мать, брат и сын.

Церемония прощания с бойцом прошла сегодня в доме культуры завода «Урал».

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