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Политика28 июля 2022 6:55

В спецоперации на Украине погиб 54-летний пожарный из Прикамья

Андрей Новоселов был уроженцем города Соликамска
Мария Никишева
Фото: администрация города Соликамска

Фото: администрация города Соликамска

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 54-летний Андрей Новоселов. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Новоселов родился в Соликамске и прожил здесь всю жизнь. Он окончил местную школу и получил профессию в ПТУ-64. В последние годы работал пожарным 12 отряда ФПС ГПС. А в июне отправился добровольцем на Украину. У Андрея Борисовича остались мать, брат и сын.

Церемония прощания с бойцом прошла сегодня в доме культуры завода «Урал».

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