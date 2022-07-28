ВТБ: спрос на карты «Мир» в Пермском крае вырос в 2,5 раза

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Наиболее динамично растет спрос на цифровые карты «Мир», которые можно моментально оформить через интернет-банк. По сравнению с первым полугодием-2021 в нынешнем году интерес к картам «Мир» в виртуальном формате вырос почти в 20 раз.

Также кратно вырос и оборот операций по цифровым картам, что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. В целом объем транзакций пермяков по картам «Мир» от ВТБ в первом полугодии превысил 5,8 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем год назад.

По статистике ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Пермском крае с начала года выросла с 19% до 28%. Остальное приходится на действующие карты международных платежных систем. В обороте цифровых карт доля «Мира» увеличилась с 43% в январе до 94% в июне.

«Пермяки активно переходят на карты «Мир» для ежедневных расчетов и все чаще пользуются именно цифровой версией. Виртуальная карта позволяет, как и прежде, совершать покупки с помощью смартфона и не носить с собой кошелек. Достаточно сделать несколько кликов в приложении или web-версии ВТБ Онлайн и добавить выпущенную карту в один из действующих pay-сервисов – например, Mir Pay или Samsung Pay. Многие клиенты также успели оценить удобство и безопасность оплаты по цифровой карте в интернет-магазинах», — прокомментировал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)