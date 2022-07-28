В Прикамье на горе Полюд состоится презентация книг-путеводителей

Фото: Вишерский заповедник/ ВК

В субботу, 20 августа, на вершине горы Полюд состоится первая презентация книг-путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс» на основе известных произведений Алексея Иванова «Сердце пармы» и «Хребет России». Об это сообщает пресс-служба Вишерского заповедника на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Это очень важный проект, потому что в нем мы делимся самым ценным: впечатлениями, которые накопили за 17 лет экспедиций по всей стране, - рассказывает автор проекта и продюсер писателя Юлия Зайцева.

По следам путешественников можете отправиться и вы. В первой книге описан поход на Урал, а во второй - экспедиции в Сибирь и на Балтику.

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