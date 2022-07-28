Бизнесмен хочет расширить Пермский свинокомлекс и разводить там крупный рогатый скот

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новым инвестором обанкротившегося свинокомплекса в поселке Майском Пермского края стал бизнесмен Артем Болдырев, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Предприниматель хочет увеличить производство и расширить комплекс, разводя там еще крупный рогатый скот. Для этих целей понадобится около 2 миллиардов рублей.
Точные сроки работы и сколько животных будет на предприятии Артем Болдырев не рассказал: «На данном этапе рано это обсуждать».
Напомним, АО «Агро-Альянс» купило стадо Пермского свинокомплекса в апреле. Руководит организацией Алексей Бородин, который ранее вместе с Артемом Болдыревым выступал совладельцем пермского производителя упаковки «Интерпак».
Сам производственный комплекс принадлежит АО «Пермский свинокомплекс», единственным учредителем которого является краевое министерство агропромышленности. В апреле общество было признано несостоятельным и участвовало в конкурсном производстве. Тогда его задолженность перед кредиторами была 892,9 миллионов рублей.
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