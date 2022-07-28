Балет «Лебединое озеро». Фото: Пермский театр оперы и балета.

Гастроли Пермского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге состоятся с 14 по 26 августа в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана и программы «Большие гастроли». Пермский балет представит шесть спектаклей.

В гастрольный тур Пермского балета войдут спектакли: 14-16 августа – «Корсар» (6+), 18-19 августа – «Жизель» (6+), 21-25 августа – «Лебединое озеро» (6+), 26 августа – вечер одноактных балетов «Когда падал снег» (6+), «Озорные песни» (6+) и «Концерт №5» (6+).

Балет «Лебединое озеро» труппа пермского театра представит в авторской редакции Алексея Мирошниченко.

Стоимость билетов на балеты «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» - от 1000 до 7500 рублей, вечер одноактных балетов – от 1200 до 5000 рублей.

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