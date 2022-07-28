В Пермском крае дети упали с развалившейся качели

Фото: кадр видео ЧП Березники.
В Березниках на детской площадке возле дома по улице Строителей, 12 дети упали с качелей. В социальной сети появилось видео, как один мальчик раскачивается на качели, затем на вторую садиться его друг и в этот момент качели разваливаются, дети падают.
К счастью, конструкция не задела ребят, они не пострадали. В комментариях к видео местные жители сообщают, что качели установили недавно и прослужила она совсем недолго.
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