В районные медпункты Прикамья отправили 45 новых санитарных машин

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Из районного центра Юрлы до поселка Усть-Березовка ехать 59 км, из Кунгура до села Серга - 44 км, из села Большой Сосновы до села Солоды расстояние 34 км.

- Согласитесь, в каждом случае путь не близкий, еще и проходит не по широким трассам. Но там живут люди, которым тоже нужна своевременная медицинская помощь, - отмечает в своем Telegram-канале грава региона Дмитрий Махонин.

В среду, 27 июля, в эти населенные пункты отправились 45 новых санитарных автомобилей.

Часть из них прикрепили к федерально-акушерским пунктам в отдаленных деревнях и селах. На полноприводных приспособленных для любых дорог автомобилях медики смогут добраться к пациентам на дом, привезти их в районную больницу для осмотра или доставить биоматериал в лаборатории.

За год в районные медучреждения планируют направить 180 автомобилей. 82 из них уже эксплуатируются, осталось дождаться еще 98.

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