Пробки в Перми.
Фото: Павел Шатров
В Перми традиционно для утренних часов есть затруднения в движении транспорта на улице Попова в сторону центра города от Коммунального моста. На 07:30 28 июля она «пожелтела» до Центрального рынка. По данным сервиса «Яндекс Пробки» дорожная ситуация оценивается в 4 балла.
Пермским автомобилистам стоит обратить внимание на дорожную ситуацию в районе «Авторадио» и искать более удобный путь движения. Те же 4 балла дорожных пробок появились на четной стороне бульвара Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева.
Стоит готовится к затруднение в движении на ул. Героев Хасана от ее пересечения с ул. Чернышевского и далее по направлению из центра города до ул. Ижевской.
Появились 4-балльные пробки на ул. Чкалова в месте перекрестка с ул. Куйбышева и Тихого Компроса.
Первая серьезная пробка в 6 баллов появилась на кольце ЦКР в районе автовокзала.
На этот час затруднено движение:
- на ул. Куйбышева по нечетной стороне от ул. Революции до ул. Белинского
- на Комсомольском проспекте от ул. Монастырской до Комсомольской площади
- по нечетной стороне ул. Сибирской от ул. Пермской до ул. Революции
- на ул. Екатерининской от ул. Парковой до ул. Островского
- на Северной дамбе в сторону центра
- на ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы
- на ул. Дружбы в сторону ул. Тургенева
- на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
- на ул. Уральской от ул. Хрустальной до ул. Вагановых
- на кольце при въезде с ул. Якутской на ул. Спешилова
- на выезде с плотины Камской ГЭС на Соликамский тракт и кольце на ул. Первомайской
- на ул. Карбышева в сторону центра от ул. Писарева до ул. Логовой
- на ул. Калинина в сторону центра от ул. Ушакова до ул. Сокольской
- на ул. Светлогорской от съезда с эстакады в сторону ул. Калинина
Общая дорожная ситуация в Перми утром 28 июля оценивается в 2 балла. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.
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