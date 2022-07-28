Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

В Перми традиционно для утренних часов есть затруднения в движении транспорта на улице Попова в сторону центра города от Коммунального моста. На 07:30 28 июля она «пожелтела» до Центрального рынка. По данным сервиса «Яндекс Пробки» дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Пермским автомобилистам стоит обратить внимание на дорожную ситуацию в районе «Авторадио» и искать более удобный путь движения. Те же 4 балла дорожных пробок появились на четной стороне бульвара Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева.

Стоит готовится к затруднение в движении на ул. Героев Хасана от ее пересечения с ул. Чернышевского и далее по направлению из центра города до ул. Ижевской.

Появились 4-балльные пробки на ул. Чкалова в месте перекрестка с ул. Куйбышева и Тихого Компроса.

Первая серьезная пробка в 6 баллов появилась на кольце ЦКР в районе автовокзала.

На этот час затруднено движение:

- на ул. Куйбышева по нечетной стороне от ул. Революции до ул. Белинского

- на Комсомольском проспекте от ул. Монастырской до Комсомольской площади

- по нечетной стороне ул. Сибирской от ул. Пермской до ул. Революции

- на ул. Екатерининской от ул. Парковой до ул. Островского

- на Северной дамбе в сторону центра

- на ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы

- на ул. Дружбы в сторону ул. Тургенева

- на пересечении улиц Уинской и Грибоедова

- на ул. Уральской от ул. Хрустальной до ул. Вагановых

- на кольце при въезде с ул. Якутской на ул. Спешилова

- на выезде с плотины Камской ГЭС на Соликамский тракт и кольце на ул. Первомайской

- на ул. Карбышева в сторону центра от ул. Писарева до ул. Логовой

- на ул. Калинина в сторону центра от ул. Ушакова до ул. Сокольской

- на ул. Светлогорской от съезда с эстакады в сторону ул. Калинина

Общая дорожная ситуация в Перми утром 28 июля оценивается в 2 балла. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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