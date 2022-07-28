Каждую неделю в Ленинском районе Перми штраф за парковку получают 10-15 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнее время в Перми сотрудники ДПС выявили более 300 нарушений среди автомобилистов, которые паркуются на газонах и составили больше 180 административных протоколов.

- Законом Пермского края № 608-ПК была введена статья «Нарушение порядка использования объекта озеленения», в которой прописаны и штрафы за парковку в неположенном месте, - сообщает пресс-служба районной мэрии.

Решение о сумме штрафа принимают по итогам заседаний краевой административной комиссии. Кроме того, местные жители и сами могут отправлять фото с нарушением в администрацию своего района.

Для примера, в Ленинском районе, в среднем, каждую неделю штраф получают от 10 до 15 человек, а в Мотовилихинском районе в ГИБДД направлены запросы о предоставлении данных почти о ста нарушителях.

Напомним, заезд транспортных средств и их парковка запрещены на газонах, цветниках, на детских и спортивных площадках. За нарушение предусмотрен штраф для граждан - тысяча рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 15 до 20 тысяч рублей.

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