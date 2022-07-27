Семь микрорайонов Перми остались без воды из-за прорыва водопровода

Фото: Алина Черная

В районе базы отдыха «Элит» по улице Фрунзе, 93 прорвало водовод, сообщает портал «В курсе. ру».

Так, без воды остались жители микрорайонов Голованова, Малые реки, Нижняя и Верхняя Васильевка, Запруд, Висим, Вышка-2. В некоторые дома водоснабжение подается с пониженным давлением, для других организовали подвоз воды.

Когда поломку устранят пока неизвестно.

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