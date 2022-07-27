В сентябре в Прикамье пройдет экстремальный забег на трамплин

Фото: администрация Ленинского района Перми

11 сентября в городе Чайковском Пермского края на комплексе «Снежинка» пройдет экстремальный забег на трамплин.

Мероприятие «Top Of The Hill» проходит ежегодно с 2016 года. В нем принимают участие спортсмены со всей России: от Архангельска до Сахалина. Заявки уже подали 270 человек из 17 регионов страны.

- Вертикальный забег - это возможность проверить себя на выносливость, получить заветную медаль и отличный вариант «туризма выходного дня», - сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Перми.

Подробнее о соревновании можно узнать здесь.

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