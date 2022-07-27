В Перми снесут часть авиатехникума имени Швецова

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Часть авиационного техникума имени А. Д. Швецова демонтируют. Причиной стал пожар, который произошел на стройплощадке в мае, сообщает издание «Business Class». Так, огонь и высокие температуры нанесли невосполнимый урон несущим конструкциям каркаса здания на первом этаже. Площадь ущерба составила около 250 кв. метров.

Работы по сносу, обследованию и восстановлению повреждений подрядчик выполняет за свой счет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Перми снесут жилые дома и торговый комплекс для строительства улицы Крисанова

Перед этим властям необходимо выкупить 41 участок (Подробнее...)