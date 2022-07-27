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Общество27 июля 2022 15:22

В Перми снесут часть авиатехникума имени Швецова

Пожар нанес каркасу здания невосполнимый урон
Мария Никишева

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Часть авиационного техникума имени А. Д. Швецова демонтируют. Причиной стал пожар, который произошел на стройплощадке в мае, сообщает издание «Business Class». Так, огонь и высокие температуры нанесли невосполнимый урон несущим конструкциям каркаса здания на первом этаже. Площадь ущерба составила около 250 кв. метров.

Работы по сносу, обследованию и восстановлению повреждений подрядчик выполняет за свой счет.

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