Конец июля в Пермском крае будет жаркий и сухой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жара в Пермском крае останется до конца июля. Температура даже поднимется выше нормы на 4 градуса, а центр отклонения расположится прямо над средним Уралом и Прикамьем, сообщают специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

По прогнозу синоптиков, ночью температура достигнет +11…+16 градусов, днем столбик термометра будет показывать от +24 до +29 градусов. Погода будет сухой и солнечной. Дефицит осадков сохранится до конца июля.

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