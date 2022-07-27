Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%

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Клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Также для клиентов малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых. Такой кредит можно получить онлайн всего за несколько кликов.

Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн на сайте банка.