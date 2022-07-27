В Перми на Мотовилихинском пруду утонул мужчина

Фото: tatiana-photo.ru
Сегодня в 16.17 в краевое ГУ МЧС России сообщили о несчастном случае на Мотовилихинском пруду. На место выехали 5 спасателей.
К сожалению, утонул мужчина возрастом около 40 лет. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 13 июля в этом же месте на глазах у сотен отдыхающих утонул 11-летний мальчик.
ГУ МЧС России по Пермскому краю обращает внимание жителей, что залогом безопасности каждого является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около воды, а в случае необходимости звоните:
01 - со стационарного телефона;
101, 112 - с мобильного телефона, вызов бесплатный.
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