В Пермском крае набирает популярность POS-кредитование от Сбербанка

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За первое полугодие 2022 года с помощью сервиса "Покупай со Сбербанком" жители Пермского края осуществили желанную покупку товаров или услуг на общую сумму более 37 млн рублей. Этот показатель увеличился на 210% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный сервис привлекателен не только для покупателей, но и для продавцов, так как позволяет значительно увеличить продажи и получить дополнительную возможность для развития бизнеса.

Всего в регионе к сервису подключены более 400 партнеров и их число регулярно увеличивается.

В перечень топ-5 сфер, осуществляющих кредитование в точках розничной торговли, входят магазины электрооборудования для дома, мебели, обуви, автомобильных аксессуаров, сотовых телефонов и сопутствующих товаров.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

" Сегодня, спустя всего 2 года после старта программы, мы с уверенностью можем сказать, что Сервис "Покупай со Сбербанком" пользуется популярностью у жителей Прикамья. Этот способ получения кредита стал таким же привычным, как оплата картой. Также это предложение актуально для всех участников процесса, ведь преимущества получают и продавцы, и покупатели: торговые организации могут не только увеличить средний чек покупки, но и повысить товарооборот, благодаря привлечению большего количества покупателей. По статистике, использование POS-кредитов в торговой сети и в интернете приводит к увеличению товарооборота на 20-30%.".

POS-кредитование (Point Of Sale - с англ. "пункт продажи") - это выдача кредита на определенные товары непосредственно в торговых точках - на маркетплейсах, интернет-площадках или на кассах торгового центра, магазина. Удобство сервиса в том, что клиенты Сбербанка могут прямо в момент совершения покупки оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка. Весь процесс занимает несколько минут. Этот вид кредитования Сбербанк внедрил летом 2020 года.