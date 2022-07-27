Четыре реки в Прикамье окрасились в зеленый цвет

Из-за дефектов тепловых сетей горячая вода с флуоресцеином, превышающим предельно допустимые нормы до 516 раз попала в реки. Фото: fotokto.ru

В ноябре прошлого года реки Прикамья, а именно: Кама, Егошиха, Ива и Данилиха окрасились в ярко-зеленый цвет. Поэтому местная прокуратура решила проверить частную компанию «Т Плюс», занимающуюся электроэнергетикой и теплоснабжением.

Оказалось, что из-за дефектов тепловых сетей горячая вода с флуоресцеином, превышающим предельно допустимые нормы до 516 раз, попала в реки.

ПАО «Т Плюс» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил охраны водных объектов» и назначили штраф – 80 тысяч рублей. Постановление государственного природоохранного инспектора Дзержинский районный суд оставил без изменения.

Компания с таким решением не согласилась и решила обжаловать приговор в Пермском краевом суде, указав, что утечка произошла на бесхозяйных участках теплосетей. Доказательства, что руководство «Т Плюс» приняло все зависящие от него меры по предотвращению ситуации, организация не предоставила.

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщает, что оснований для отмены решения нет, а такая эксплуатация участков бесхозяйных сетей теплоснабжения может оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

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