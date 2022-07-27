Осенью в Перми в долинах рек Егошиха и Данилиха начнут благоустраивать 6 парков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 июля, на заседании правительства Пермского края власти обсудили реализацию проекта «Зеленое кольцо», который приурочен к юбилею города. В его рамках власти планируют благоустроить территорию Черняевского леса и малых речек - Данилихи и Егошихи.

Так, в Черняевском лесу сделают тропинки с навигацией для пешеходов, бегунов и велосипедистов, отремонтируют места для отдыха. А в ближайшие два года подобный апгрейд ждет и Балатовский парк, где плюсом появятся детские площадки и скейт-парк.

- В долине Егошихи обустроят три экопарка и отремонтируют культурно-мемориальный парк. На территории построят три визит-центра с лекторием и детскими мастерскими, смотровые и спортивные площадки, экологические тропы и места для отдыха с подходом к воде, - сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Кроме того, около реки Данилихи власти благоустроят еще три парка: «Сквер Каменских», «Парк у Центрального рынка» и «Серебрянский парк». Работы начнутся уже этой осенью.

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