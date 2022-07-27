В центре Перми снесут жилые дома и торговый комплекс для строительства улицы Крисанова

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Краевое правительство изымет для строительства улицы Крисанова 17 участков и 16 расположенных на них объектов недвижимости.

Издание «Business Class» сообщает, что в перечень попал торговый комплекс по улице Пушкина, 115а. В нем работают супермаркет «Пятерочка», магазин «Хмельной дворик», кафе «Tiger Food», аптека и пекарня. Рядом находятся два двухэтажных нежилых здания по улице Пушкина, 119 и 121. Они располагаются на одном из самых крупных участков, попавших под изъятие, площадью 1527 кв. м.

Многие объекты из списка - индивидуальные и малоэтажные дома по адресам: улица Коммунаров, 7 и 9; улица Крисанова, 63 и 67а; улица Крылова, 38; улица Подгорная, 30, 32, 34, 36, 38; улица Пушкина, 111а, улица Матросова 84 и 86; улица Уральских партизан, 4. Последний принадлежит Пермскому религиозному обществу мусульман.

Напомним, первое распоряжение об изъятии участков и недвижимости было подписано в мае и включало в себя 24 пункта. Согласно новому, выкупят 41 участок. В утвержденном ранее проекте планировки указано, что столько и потребуется для дорожной стройки.

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