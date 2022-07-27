В Пермском крае 26 июля произошло 7 пожаров

Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС приняли участие в ликвидации последствий 7 техногенных пожаров. Пожары 26 июля зафиксировали: по два – в Перми и Пермском районе; по одному – в Березниковском, Кунгурском и Добрянском округах. На пожарах погибших и пострадавших нет.

В частности, за прошедшие сутки 26 июля горели: мусор на открытой территории - в Пермском районе; дощаное строение - в Березниковском округе; баня - в Добрянском округе; неэксплуатируемое здание - в Кировском районе Перми; металлический ангар - в Кунгурском округе; дома и надворные постройки - в Пермском районе; торф - в Мотовилихинском районе Перми.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За прошедшие сутки на территории региона лесные пожары не зафиксировали, ликвидирован один ландшафтный пожар.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 25 июля 2022 года на территории Пермского края 157 профилактическими группами в количестве 330 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1251 обход объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 1978 человек;

- Распространено 1445 листовок (памятки).

За прошедшие сутки лесные пожары на территории Прикамья не зафиксировали.

По информации Пермского ЦГМС, с 28 июля по 1 августа 2022 года местами на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.