В Перми вор задремал на диване рядом с хозяйкой

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

22 июля около четырех часов утра хозяйка комнаты в пермском общежитии на проспекте Декабристов ворочалась на диване и во сне задела ногой что-то странное. Она приоткрыла глаза и увидела в темноте сидящий рядом силуэт мужчины. Женщина мгновенно вскочила и закричала: «Кто ты?». Полуспящий и полупьяный незнакомец невозмутимо ответил: «Вы же меня сами приглашали!».

Хозяйка с силой вытолкнула ночного гостя из комнаты и захлопнула дверь. Сколько он находился в «гостях» неизвестно, ведь женщина спала в берушах, а дверь закрывать не стала из-за жары.

Как оказалось позже, мужчина спустился с 9 этажа по пожарной лестнице, прихватив с собой сотовый женщины. «В курсе. ру» со слов потерпевшей сообщает, что вор был тихий, не агрессивный, а покинуть комнату сразу согласился.

Сейчас ночного хулигана ищут. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по ней - 6 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грабитель сорвал с уха пермячки золотую серьгу за 12 тысяч рублей

Теперь 48-летнему вору грозит до четырех лет тюрьмы (Подробнее...)