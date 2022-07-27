Соведущими Пермского марафона станут Олимпийские чемпионы

До Марафона остался почти месяц. Фото: Василий Вахрин

Всемирно известные лыжники Александр Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис Спицов станут гостями грядущего Пермского марафона, который пройдет 3-4 сентбря 2022 года. Они не только будут комментировать забеги, но и проведут автограф-сессии. А еще возглавят команды эстафетных забегов, сообщает пермская мэрия. Такие впервые пройдут в рамках Пермского марафона.

Александр Легков - олимпийский чемпион в марафоне, серебряный призер в эстафете зимней Олимпиады 2014 года. Денис Спицов - олимпийский чемпион в эстафете, 4-кратный призер Олимпийских игр. Татьяна Сорина - олимпийская чемпионка, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете. Вероника Степанова - олимпийская чемпионка в эстафете 2022 года.

Олимпийцы возглавят эстафетные команды в забеге на 10 км. Такой формат забегов пройдёт в рамках Пермского марафона впервые.

– Пермский марафон - относительно «молодой» спортивным старт. Но он уже положительно зарекомендовал себя на уровне РФ, стал ярким событием. Участие профессиональных спортсменов не только мотивирует остальных участников, но и повышает статус соревнования. Жители и гости города смогут найти для себя что-то интересное на этом празднике спорта, вдохновиться и найти мотивацию для регулярных занятий физкультурой, – пояснил начальник городского комитета по физической культуре и спорту Сергей Сапегин.

Напомним, на данный момент участие в масштабном спортивном событии планируют принять более 7,1 тысяч спортсменов и любителей бега. Самому молодому из них – годик, а самому возрастному – 91 год.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65