Фото: Оса – акватория Беринга / ВКонтакте

Местом проведения фестиваля BERINGAQUAFEST станет акватория Беринга в Осе. В районе городской набережной пройдут соревнования по аквабайку, фристайлу на стоячих гидроциклах. Его главными фишками станут драгрейсинг на снегоходах по воде и заплыв на самодельных плавательных средствах.

Как рассказали «КП-Пермь» в краевом Министерстве спорта, в Осу впервые приедет Осу трехкратный чемпион мира по флайборду Суксан Тонгтай. Со своей реактивной доской спортсмен из Тайланда объехал многие страны мира и практически все континенты. Он первым на планете сумел исполнить четвертное сальто на флайборде. Гости фестиваля сумеют оценить мастерство Суксана Тонгтая в первый день фестиваля BERINGAQUAFEST в субботу, 30 июля.

В соревновательной части BERINGAQUAFEST примет участие рекордсмен России по езде на снегоходе по воде Николай Солодков. Ранее он сумел промчаться на своем гусеничном коне 59 километров. В его послужном списке и пересечение на снегоходе озера Байкал.

Кроме того организаторы фестиваля обещают проведение шоу малой авиации.

Гостей фестиваля BERINGAQUAFEST в Осе будет ждать не только яркая соревновательная программа, но и гастрофест с разнообразной кухней - от бургеров и до азиатских супов. , рассказали организаторы BERINGAQUAFEST.

Старт BERINGAQUAFEST в Осе состоится 30 июля в 12:00. (0+)

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