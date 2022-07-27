На юге Прикамья разбойники избили охранника фермы и угнали быка

. Фото: архив "КП"

На юге Пермского края в Куеде возбудили уголовное дело в отношении трех разбойников. Историей поделились в местной полиции.

Так, работник местной куединской фермы обратился в дежурную часть и рассказал, что на ее охранника напали неизвестные и похитили племенного бычка. На место преступления приехали сыщики – и зафиксировали отпечатки рук и следы шин. А также опросили свидетелей.

Установлено, что трое неизвестных подъехали на машине к ферме. Это были 36-летний и 28-летний местные жители в сопровождении 37-летней дамы. На входе их встретил охранник фермы.

Налетчики стали отвлекать его разговорами. В ходе беседы 59-летний мужчина стал искать в своем вагончике мобильный телефон, но не обнаружил его и обвинил в пропаже мобильника незваных гостей.

Тогда двое подозреваемых накинулись на него и начали избивать по голове и телу. Женщина прекратила потасовку - все трое злоумышленников скрылись. А потерпевший остался лежать на полу.

Уходя, подозреваемые прихватили с собой его телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Выйдя из вагончика, мужчины незаконно проникли в корпус молочнотоварной фермы и похитили теленка. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас двое нападавших мужчин - на домашнем аресте. Их подельница — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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