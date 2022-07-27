В Пермском крае перевернулся гидроцикл с детьми

Мужчина с двумя детьми перевернулись на гидроцикле. Фото: Кадр видео Вконтакте «Слава Краснокамск».

Очевидцы в социальной сети сообщают, что в Краснокамске на Каме перевернулся гидроцикл. На нем мужчина катал двоих детей. В один из маневров гидроцикл перевернулся и все оказались в воде, хорошо, что на них были надеты спасательные жилеты. Видео последствий случая на воде появилось в группе Вконтакте «Слава Краснокамск».

«Дети просто перепугались. Гонял, как бешеный, поворачивал резко недалеко от берега, мы там загорали», - написали очевидцы произошедшего в комментариях.

Другие поспешили всех успокоить: «Отдыхали в этот день на пляже и видели все, не так все плохо, сразу среагировал хозяин второго гидроцикла и детей отвезли на берег, паниковать не надо».

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