Дептранс Перми может запустить автобусы-экспрессы в отдаленные районы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта пермской администрации может запустить три маршрута, которые будут курсировать в дальние микрорайоны Перми. Предполагается, что время в пути в них составит около 40 минут. А на автобусе этот путь занимает час и более времени.

Предполагается, что экспрессы заменят маршруты №3т и №7т. Возможно, они будут работать по следующим маршрутам: «микрорайон Новый Крым – Автовокзал», «микрорайон Заозерье – Центральный рынок», «микрорайон Голованово – Лодочная станция – Комсомольская площадь».

Работать на экспрессах будут маленькие автобусы. А ходить, в отличие от маршруток, они будут строго по расписанию.

Как отметил глава дептранса Анатолий Путин, основная задача подобных экспрессов - конкуренция не с автобусами или электропоездами, а с личными авто. Планируется, что новый сервис будет удобен пермякам, кто не пользуется личным транспортом.

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