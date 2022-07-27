В Прикамье конец недели ожидается пожароопасным

Фото: Reuters
В краевом ГУ МЧС России предупреждают о пожароопасном конце недели. И это несмотря на спад летней жары.
Так, с 28 июля по 1 августа риск возникновения лесных пожаров остается на высоком уровне – 4 класс горимости.
Жителей и гостей Прикамья просят быть внимательнее, соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательнее при разведении костров, топке печи в бане, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях. А также при разведении костров, топке печи в бане, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
Человеческий фактор, к сожалению, все еще остается одной из главных причин пожаров.
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