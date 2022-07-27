В Прикамье выявили почти сотню новых заболевших ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 99 новых заражений ковидом за сутки. Рост заболеваемости продолжается.

Новые заболевшие выявлены всего в трех территориях края: в Перми, а еще в Нытвенском и Добрянском округах. За сутки в больницы госпитализировали 8 пациентов. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 373 214. С марта 2020 года в регионе от инфекции скончался 8 851 человек.

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