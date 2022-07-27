В Пермский край пришел опасный короед

. Фото: Татьяна КАЧУРА

В Пермском крае могут ввести режим ЧС из-за уссурийского полиграфа. Это жук-короед, который обитает обычно на Дальнем Востоке и на Севере Китая, а также на Корейском полуострове.

Как сообщает «Рифей-Пермь», в Прикамье еще с начала июля фиксируют повреждения деревьев уссурийским полиграфом. Жертвами вредителя становятся сибирские пихты. Из-за короеда в регионе могут ввести режим ЧС, сообщает Россельхознадзор.

Сейчас в крае выявлено два очага распространения уссурийского полиграфа. Они расположены на территории Пермского и Добрянского округов на общей площади 3,8 гектара. Лучшей защитой от такого короеда считается проведение санитарных рубок.

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