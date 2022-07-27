В поликлиниках Прикамья заканчивается вакцина «Спутник Лайт»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В медучреждениях Пермского края в основном осталась вакцина от COVID-19 «Спутник V». Ее гораздо больше, чем используемой для ревакцинации вакцины «Спутник Лайт». Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

На сегодня в Прикамье в наличии имеется свыше 323 тыс. комплектов вакцин от ковида, то есть, запас вакцин есть. Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется раз в полгода.

«Важно понимать, что первый компонент «Спутник V» разрешено использовать для прохождения вакцинации, так как он идентичен «Спутнику Лайт», - отметили в Минздраве.

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