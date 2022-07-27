Приставы Прикамья с начала года арестовали 705 автомобилей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебные приставы Пермского края с начала 2022 года арестовали 705 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Их общая стоимость – 312 млн руб. Самыми дорогими авто стали LEXUS RX350. Его стоимость - 6 млн руб. MERCEDES-BENZ (5 млн руб.) и TOYOTA LAND CRUISER 200 (4 млн руб.).

Дороже всех продали арестованные за долги владельцев TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) и RENAULT KAPTUR. В результате их продажи взыскателям вернули сумму в размере 1 млн руб.

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