В Пермском крае утонул молодой мужчина

. Фото: Василий Вахрин

Вечером 26 июля в Пермском крае произошла очередная трагедия на воде. В Кизеловском городском округе утонул мужчина в возрасте около 35 лет. Подробностями делится пресс-служба краевого МЧС России.

Инцидент произошел около 18:00 на местном пруду. К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве 8 человек личного состава и 3 единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались.

Не оставляйте детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких! Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

В Прикамье четверо подростков вытащили из Камы утопающего

Если бы не они, он наверняка бы утонул (Подробнее...)