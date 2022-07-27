Пермские учителя смогут поучаствовать в федеральном телешоу

Фото: "Россия-1"

Учителя из Пермского края смогут поучаствовать в федеральном телешоу «Классная тема». Подробности сообщили в краевом Минобре.

Для того, чтобы претендовать на участие в проекте, надо пройти всероссийский отбор. Учителю предстоит рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку, где он представляет предмет.

Участвовать в отборе могут педагоги следующих предметов: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература. Семь педагогов, прошедших отбор, станут лидерами открытого голосования, и выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Там они проведут зрелищный и познавательный урок по своему предмету.

Учениками в гранд-шоу будут не только зрители в зале и телезрители. Но и гости студии – знаменитости. Победитель проекта получит главный приз – авторскую телепередачу на федеральном телеканале.

Подать заявку на участие в отборе в телепроект можно в мини-приложении «ВКонтакте» вот здесь. Заявки принимаются до 10 августа.

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