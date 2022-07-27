В Перми осудят похитителей канализационных люков

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми под суд пойдут два молодых похитителя канализационных люков. Подробности сообщает городской УМВД.
Уголовное дело возбудили в отношении двух парней – 1986 и 1996 годов рождения. Ранее их уже судили за подобные преступления.
Кражи имущества они проворачивали в Орджоникидзевском районе города. В течение двух месяцев зимой они передвигались на такси и похитили 34 крышки канализационных люков и другие металлические изделия. Добычу сдавали в пункт приема металла.
Ущерб теплоснабжающим организациям оценили на сумму более 177 тыс. руб. Теперь бытовых рецидивистов ждет суд.
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