В Перми осудят похитителей канализационных люков

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми под суд пойдут два молодых похитителя канализационных люков. Подробности сообщает городской УМВД.

Уголовное дело возбудили в отношении двух парней – 1986 и 1996 годов рождения. Ранее их уже судили за подобные преступления.

Кражи имущества они проворачивали в Орджоникидзевском районе города. В течение двух месяцев зимой они передвигались на такси и похитили 34 крышки канализационных люков и другие металлические изделия. Добычу сдавали в пункт приема металла.

Ущерб теплоснабжающим организациям оценили на сумму более 177 тыс. руб. Теперь бытовых рецидивистов ждет суд.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65