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Общество27 июля 2022 5:55

В Перми осудят похитителей канализационных люков

В паре они украли 34 крышки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми под суд пойдут два молодых похитителя канализационных люков. Подробности сообщает городской УМВД.

Уголовное дело возбудили в отношении двух парней – 1986 и 1996 годов рождения. Ранее их уже судили за подобные преступления.

Кражи имущества они проворачивали в Орджоникидзевском районе города. В течение двух месяцев зимой они передвигались на такси и похитили 34 крышки канализационных люков и другие металлические изделия. Добычу сдавали в пункт приема металла.

Ущерб теплоснабжающим организациям оценили на сумму более 177 тыс. руб. Теперь бытовых рецидивистов ждет суд.

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