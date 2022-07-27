Бывший глава краевого Минкульта может возглавить районный ДК

Вячеслав Торчинский. Фото: архив "КП"

Экс-глава Министерства культуры Пермского края Вячеслав Торчинский может стать главной местного ДК им. Калинина, что находится в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Вячеслав Торчинский возглавлял Минкульт с 2018 по 2021 год. До этого руководил Департаментом культуры города Перми. Весной 2022 года возглавил Самарский театр драмы. Однако спустя несколько месяцев, в июне покинул новую должность.

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