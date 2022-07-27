В Лысьвенском округе модернизируют котельную и 1,3 км теплосетей

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Губернатор Прикамья в рамках рабочей поездки посетил Лысьвенский округ. Отдельное внимание Дмитрий Махонин уделил проекту «Шаховская набережная» по преобразованию прибрежной территории городского пруда.

Новая набережная появится на участке протяженностью 1 км от дома графа Шувалова и до пляжа в районе ДК Лысьвенского металлургического завода. Здесь будет создано рекреационное пространство с современными условиями для отдыха, а также проведения всесезонных массовых мероприятий. Открыть набережную для посещения должны в 2023 году.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что одна из главных задач главы округа – поддерживать набранные темпы благоустройства территории. «Это уникальный проект, благодаря которому на набережной Лысьвенского пруда появится амфитеатр у воды, комплекс игровых и спортивных сооружений, обновится городской пляж и лодочная станция. Уверен, что амбициозные планы по реконструкции объекта будут реализованы в срок и набережная станет одним из самых любимых мест жителей и гостей города», – отметил Дмитрий Махонин.

Работы по благоустройству набережной синхронизированы с перекладкой на этом участке магистрального теплопровода, идущего от местной котельной. Его длина - 1,3 км. Это делается для того, чтобы берег пруда был комплексно преобразован. Как рассказал директор ООО «Теплосберегающая компания» Андрей Коробейников, новый трубопровод будет проложен под землей, чтобы коммуникации не мешали реконструкции набережной и в дальнейшем не портили облик общественного пространства. Обновление сетей и реконструкция котельной входят в комплексную модернизацию системы теплоснабжения города.

Необходимое для проведения работ отключение горячего водоснабжения компания планирует синхронизировать с плановым отключением ТЭЦ, это позволит доставить жителям города минимум неудобств. Весь комплекс работ по монтажу теплосетей должны завершить в сентябре, до начала отопительного сезона.

Модернизация коммунальной инфраструктуры идет в рамках трехстороннего концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс». Напомним, в июне текущего года проект по обновлению объектов теплоснабжения Лысьвы получил поддержку Фонда национального благосостояния (ФНБ). Стоимость реализации проекта составляет 1,6 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. – средства фонда. Всего в рамках соглашения с энергетиками планируется заменить порядка 11 км трубопроводов до 2036 года.

Губернатор отметил, что решить проблему теплоснабжения в Лысьве – это главная цель концессионного соглашения.

«С помощью средств Фонда национального благосостояния и захода концессионера нам удастся построить 10 новых и реконструировать 3 устаревших котельных. Тем самым обеспечим качественное и бесперебойное теплоснабжение для более чем 60 тыс. жителей. Решится проблема «перетопов», на которые неоднократно жаловались лысьвенцы», отметил губернатор.

По словам заместителя директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексея Мартьянова, работы предусматривают оптимизацию тепловых и гидравлических режимов теплосетей, в результате чего значительно сократятся потери тепла и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. При этом комплексный подход позволит снизить износ объектов системы коммунальной инфраструктуры, расходы на производство и транспортировку теплоэнергии.