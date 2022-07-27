Строительство нового ФОКа в Лысьве идет с опережением графика

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса идет с опережением графика. Информацией делится пресс-служба краевого правительства.

Возводить объект, напомним, начали по улице Делегатской, 41 осенью 2021 года. Сдать новый ФОК хотят в мае 2023 года. Общая стоимость строительства, согласно контракту – 229,5 млн руб. Готовность здания – 35%.

Сейчас уже полностью собран каркас двухэтажного здания. На первом этаже ФОКа разместятся три зала. По центру – большой, предназначенный для игровых видов спорта, по бокам от него – для бокса с двумя рингами и вольной борьбы. На втором этаже сделают тренажерный зал, ложу для зрителей на 40 мест, раздевалки, тренерские помещения, душевые.

Дмитрий Махонин во время своего визита в Лысьву поручил подрядчику по возможности ускорить работы и сдать объект раньше намеченного, так как он очень нужен жителям территории. Сейчас в Лысьве есть большая потребность в объектах для систематических занятий жителей спортом.

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