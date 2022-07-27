В Перми ограничат водоснабжение двух районов города. Фото: НОВОГОР-Прикамье.

Старейший магистральный водовод Перми в предстоящие выходные отключат из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Он обеспечивает водой практически весь Индустриальный район.

В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщают, что 29 июля с 23:00 до 31 июля 23:00 из-за аварийной ситуации будет отключен магистральный водовод «ПНОС» диаметром 90 см.

Без воды останутся: ул. Куйбышева 111, 109а, 109б; ул. Маршрутная 13; часть Индустриального района в зоне от ул. Стахановской до ул. Свиязева и от ул. Мира до ул. Самолетной; микрорайон Нагорный.

Пониженное давление воды будет при поступлении в микрорайоны Крохалева и Октябрьский.

«Водоснабжение потребителей будет ограничено на длительное время, потому что для замены 16-метрового участка ветхой стальной трубы диаметром почти один метр, требуется его полное осушение. Трубу такого большого диаметра опорожнить быстро невозможно», - пояснили «КП-Пермь» в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Магистральный водовод «ПНОС» диаметром 0,9 метра протянулся на 11 км от крупнейшей в Перми насосной станции «Южная». Он обеспечивает водой Индустриальный район. Его проложили в 1971 году.

Дополнительную информацию о предстоящем отключении воды можно получить по телефонам: 210-06-80 или 068 (со стационарных телефонов).

Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды на e-mail: call@novogor.perm.ru

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