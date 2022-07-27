В Прикамье сняли ограничения по чуме свиней

Фото: rshn43.ru

Управление Россельхознадзора сняло ограничения по африканской чуме свиней в двух территориях Пермского края – это Пермский район и Краснокамский округ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 22 июля Пермский край признан благополучным регионом по АЧС без вакцинации . С территории региона теперь можно свободно вывозить живых свиней и продукцию свиноводства за пределы региона.

«Вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в сентябре 2021 года в деревне Карабаи Краснокамского района, в октябре 2021 года в Савинском сельском поселении Пермского муниципального района и на территории садоводческого кооператива «Ивушка» в пгт Звёздный Пермского района», - напомнили в ведомстве.

Из-за этого острого заболевания было изъято и уничтожено 474 головы свиней и 7,6 кг свинины.

Напомним, что АЧС для человека не опасна. Болеют ей животные, преимущественно свиньи, и она несет неминуемую смерть. Между животными вирус распространяется с огромной скоростью. Ни вакцины, ни лекарства от африканской чумы свиней до сих пор нет.

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